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HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş için koyduğu rakam belli oldu!
13.02.2020 - 10:36 |

Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş için koyduğu rakam belli oldu!

20 Ekim’de yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü’nün 34. Başkanı seçilmişti.

Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş için koyduğu rakam belli oldu!

Beşiktaş Kulübü’nde bu dönemde en büyük sorun kulübün nakit paraya ihtiyacı olmasıydı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi göreve gelmesinin hemen ardından kendi imkanlarıyla kulübe büyük kaktı sağlamışlardı.

Ortacizgi.com'un haberine göre, 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan Divan Kurulu Toplantısı öncesinde 01.10.2019 - 31.12.2019 döneme ait raporlar Denetim Kurulu’na sunuldu.

Sunulan raporlarda Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kulübe yaptığı destek ortaya çıktı.

Başkan Çebi, yaklaşık 67 milyon TL’lik katkı sağladı.

Ahmet Nur Çebinin Beşiktaş için koyduğu rakam belli oldu

İşte o miktarlar:

Ahmet Nur Çebi: 66.966.315,37
Erdal Torunoğulları: 940.281,70
Umut Şenol: 269.429,98
Hakan Daltaban: 40.000,00
Bilgihan Sürmen: 5.000.00
Emre Kocadağ: 4.321,74
Adnan Dalgakıran: 738,02

İşte belge:

Ahmet Nur Çebinin Beşiktaş için koyduğu rakam belli oldu

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