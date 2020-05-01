Ahmet Oğuz, Skorer'e açıkladı: 'Beşiktaş'tan teklif...'

Bu sezonun flaş isimlerinden Gençlerbirliği Kaptanı Ahmet Oğuz, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı...

İşte Ahmet Oğuz'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İnsan çok üzülüyor. Bu süreçte antrenmanı inanın zevk alarak yapamıyorum. Sahada yaptığımız idman bile özleniyor. Profesyonel oyuncular olarak sakatlanmamaya yönelik idman yapıyoruz. Ufak tefek hamlamalardan oluşan ağrılar oluyor, bunlar doğal.

Tabii her takım bu süreçten etkilenecek. Düşüşte olan takımlar bu arayı iyi değerlendirip çıkış yapabilirler. Biz de son zamanlarda düşüşe geçmiştik. Bu arayı iyi değerlendirmeye çalışacağız.

"Milli Takım'a gitmeyi çok isterim"

Gençlerbirliği'nde neden mutlu olmayayım ki. İlk parayı burada kazandım. Evim gibi. Beni futbolcu yapan kulüp Gençlerbirliği. Ben de onların desteğine karşılıksız kalmadım, emek verdim. Sakatlık dönemi geçirdim 3-4 ay. Daha sonra kendimi toparladım, formayı geri aldım. Daha iyi olabilirim. Milli Takım'a gitmeyi çok isterim.

Beşiktaş'tan teklif konusu

Dedikodu çok dolaşıyor. Beşiktaş'tan net bir teklif geldi mi bilmiyorum. Bu haberlerin daha çok çıkması için daha çok çalışmak gerekiyor. Avrupa'da oynamak istiyorum. Olmazsa büyük takımlarda da forma giymek isterim.

"Karnım ağrıyor koşamıyorum"

Hoca sağolsun, tempolu, ağır antrenman yaptırıyordu. 'Karnım ağrıyor koşamıyorum' dedim. Böyle bir anım var.

Her şeyin başı çalışmak. Alt yapıya santrfor olarak başladım. Birden stopere döndüm. 6 numara oynadım. Ondan sonra sağ bek olarak devam ettim. Forvet oynarken bayağı gol atıyordum. Aguero da kısa. Şu anda bu mevkinin ekmeğini yiyorum. Mutluyum.

Dizi izlemekten çok oyun oynamayı tercih ediyorum. 1.5-2 yıldır Call of Duty oynuyorum. Walking Death ve La Casa de Papel dizilerini öneririm. Kaynak grubumuz var. Facetime yapıp karşılıklı oyun oynayabiliyoruz. En çok sevdiğim yemek kuru fasulye-pilav. Selçuk Şahin ve Bekir Yılmaz'a dikkatle takip ederim.Çok iyi profesyoneller.

(Canlı yayına Serdar Gürler katılınca) Emaneti gönder, Serdar Gürler ya.

"Onyekuru'ya karşı çok zorlandım"

Babel ve Quaresma'ya karşısında da mücadele ettim. Onyekuru'ya karşı oynadım. Ona karşı çok zorlanmıştım. Daha önce ben onlara üstünlük sağlamıştım.

Süper Lig'de bana göre mevkilerinin en iyi oyuncuları: kalede Muslera, savunmada Halil İbrahim Pehlivan, orta sahada Baiano, forvette Sörloth...

Konyaspor'u 1-0 yendiğimiz maçı unutamam. 9 altyapı oyuncusuyla bu mücadeleye çıkmıştık. Bir de Gazişehir Gaziantep maçı. Gol atmıştım o karşılaşmada."