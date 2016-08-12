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HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Ahmet Şan: 'Aykut Kocaman ile 2 yıl sözleşmemiz var'
12.08.2016 - 15:21 |

Ahmet Şan: 'Aykut Kocaman ile 2 yıl sözleşmemiz var'

Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'un Başkanı Ahmet Şan, Aykut Kocaman ve Fenerbahçe iddialarının ardından açıklama yaptı

Ahmet Şan: 'Aykut Kocaman ile 2 yıl sözleşmemiz var'
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin, teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ı düşündüğü iddiasına yanıt geldi.

Vitor Pereira ile yolları ayırması beklenen sarı lacivertlilerin, Atiker Konyaspor'da görev yapan eski hocası Aykut Kocaman ile temasta olduğu iddia edilmişti.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, konuyla ilgili Radyospor'a net açıklamalar yaparken Aykut Kocaman için resmi bir teklif gelmediğini dile getirdi.

Başkan Şan, "Aykut Kocaman'dan memnunuz ve 2 yıllık sözleşmesi var. Fenerbahçe'den bize bir talep gelmedi. Basında çıkan bu haberler saygısızlık. Bizim huzurumuzu bozmaları hoş değil. Fenerbahçe de zaten böyle bir şey düşünmez" dedi.

Yeni sezona hazır olduklarını dile getiren Şan, "Konyaspor taraftarı rahat olsun. Aykut kocaman ile yola devam ediyoruz. Yeni sezona hazırız" ifadelerini kullandı.

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