Ahmet Şan yeniden başkanlığa seçildi

Atiker Konyaspor'da kulüp başkanlığına yeniden Ahmet Şan seçildi.



Bir otelde yapılan ve tek listeyle gidilen olağan genel kurulda delegeler Ahmet Şan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu göreve getirdi.



Şan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Ali Akkanat, Fatih Yılmaz, Ahmet Baydar, Ali Karaçayır, Mehmet Günbaş, Abdullah Şanlı, Ali Kaya, Celalettin Çakıcı, Mehmet Tosunoğlu, Sefa Coşkun, Mustafa Güncü, Fatih Tınmaz, Ömer Zeren, Zekeriya Mızırak, Hakan Salim Çağlayan, Mustafa Okcu, Mustafa Gökhan Erkan, Ercan Yılmaz, Mehmet Ali Gökhan, Zekerye Çoşar'dan oluştu. Daha önceden yönetimde bulunan 8 kişi ise yeni listede yer almadı.



Şan, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, sezon başında 50 puan hedefi koyduklarını şu an bu hedeften biraz uzak olduklarını ifade etti.



Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialarının devam ettiğini belirten Şan, "Eğer Türkiye Kupasını alırsak borçlarımızı tamamen sıfırlamış olacağız. Kupayı almadığımız takdirde 6 ile 10 milyon lira bir borç ile bu sezonu kapatmış olacağız. Şu anda geldiğimiz nokta çok önemli." dedi.



Konyaspor'un geçen sezonu üçüncü sırada bitirdikten sonra çok dikkat çektiğini ve son haftalarda da Konyaspor'un bazı kesimler tarafından abluka altına alındığını ileri süren Şan, şunları kaydetti: "Büyük Konyaspor taraftarı ile bu sıkıntıların üzerinden geleceğimize inancımız tam. Teknik direktörümüz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız gerçekten başarılı. Birçok futbolcumuza yurt içi ve dışından talipler var. Kadromuzu daha güçlendirerek, önümüzdeki sezona hazırlıklar yapıyoruz. Kupada iddialıyız. Ligde ise en azından üst sıralarda yer almak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz."