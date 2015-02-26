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26.02.2015 - 12:03 | | İHA

Ahmet Şan'dan Aziz Yıldırım'a cevap!

Torku Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Fenerbahçe maçı öncesi Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Ahmet Şan'dan Aziz Yıldırım'a cevap!
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Torku Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, cumartesi günü oynanacak maç öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların hakemleri etkilemek amacıyla yapılmış olabileceğini belirterek, “Gerginlikten beslenenleri bu tarz söylemlerde bulunması gereken en son kişilerdir. Torku Konyaspor - Fenerbahçe maçına atanacak hakemlerin adil bir yönetim göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Türkiye'de her zaman ve her ortamda 'gerginlikten beslenen' bir kulübün başkanının kendileri ile oynanacak karşılaşma öncesi çıkarak hakemlerle ilgili açıklamalarda bulunmasının onları etkileme amacıyla yapılmış bir hareket olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Şan, "Bugüne kadar Fenerbahçe ile oynadığımız maçlarda yaşadığımız mağduriyetler spor kamuoyunun ve herkesin malumu. Biz her zaman hakemlerin de insan olduğunu ve hatalar yapabileceklerini, bunun kasıtlı olmadığı sürece futbolun içerisinde olduğunu söyledik. Ama son haftalarda yaşadıklarımız işin boyutunun artık hata düzeyinden çıkıp kasıtlı yönetimler göstermeye başlandığını gösteriyor. Fenerbahçe ile oynayacağımız maç öncesi Aziz Yıldırım çıkıyor ve hakemleri, MHK'yı hedef gösteren açıklamalarda bulunarak bir etkileme çalışması içerisine giriyor. Başkan çıkıyor, ‘Ben kimseyi tehdit etmedim. Tehdit etsem de ederim; kimseden çekinmem’ diyor. Ardından da ‘Ben dedim ki hata yapan hakemler stada gelemez, seyirci sokmaz. Birinci dakikada başlarlar küfür etmeye’ şeklinde konuşuyor. Bu tür durumların kimseye bir şey kazandırmadığını, ancak sadece 'gerginlikten beslenen' kişilerin yapacağı iş olduğunu görmekteyiz. Aziz Yıldırım'ın söylediklerini ibretle takip etmekteyiz ve bu konuda tüm yetkili mercileri göreve çağırıyoruz. Hakemlerimizin her türlü güvenliğinin sağlandığını en yetkili ağızların açıklamasını bekliyoruz. Bu hafta oynanacak maçımıza TFF Başkanı, MHK Başkanı, Gençlik ve Spor bakanımızı davet ediyoruz. Konya'da hiçbir hakemimizin endişe duymasına gerek yok. Kimseden korkmasınlar, adil maç yönetsinler. 'Bundan sonra Kadıköy'de maça gidersem başıma neler gelecek?' diye düşünmesinler. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tüm bu hususlara rağmen olumsuz bir durum karşısında Konyaspor taraftarlarımıza her zaman olduğu gibi yine itidal çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

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