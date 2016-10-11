Ahmet Şan'dan flaş Aykut Kocaman iddialarına yanıt

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, teknik direktörleri Aykut Kocaman’ın A Milli Takımın başına getirilmesinin gündemde olduğu yönündeki soruya, “Ben şu anda o gündeme katkıda bulunmak istemiyorum. Herkes görevinin başında” dedi.

Ahmet Şan, Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen sponsorluk anlaşması imza töreninin ardından soruları yanıtladı. Olağanüstü genel kurulun ardından görev dağılımını yaptıklarını ve resmi açıklamanın yapılacağını kaydeden Ahmet Şan, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın milli takımın başına geçeceği iddialarına şöyle cevap verdi: “Yine mi gündem oluştu, öyle bir gündem var mı şu anda? Biz her sezon 2-3 kez böyle bir gündem atlatıyoruz. Ben şu anda o gündeme katkıda bulunmak istemiyorum. Herkes görevinin başında. Dolayısıyla biz buradan gündemi değiştirmeyelim. Cumhurbaşkanımızla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bayramdan önce bir toplantı yaptık. Tüm kulüp başkanlarımız oradaydı, Spor Bakanımız da oradaydı. Orada şu çağrıda bulunmuştuk; ülkemizin olağanüstü dönemden geçtiği bu günlerde futbol kaynaklı yeni bir problem üretip toplumun vaktini zamanını meşgul etmeyelim. Ben o doğrultu da gitmek istiyorum. Futbol stat ve saha etrafında kalsın suni gündemlerle ülkemizi, vatandaşımızı, halkımızı meşgul etmeyelim. Herkes zaten ne olduğunu görüyor. Ben bu prensip çerçevesinde kalmak istiyorum”

“Bunun üstesinden geleceğiz”

Ahmet Şan, takımın 22 günde 6 maçlık bir periyoda gireceğini ifade ederek, bunun üstesinden geleceklerini kaydetti. Şan, “Zor bir fikstür dönemine giriyoruz. Ama yine bu zor dönemden de başı dik bir şekilde takımımızın çıkacağına inanıyorum ve takımımıza güveniyoruz, taraftarımıza güveniyoruz. Futbol bu, 3 neticeli bir oyun. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlarımız da bugüne kadarki yenilmezlik serimizi devam ettireceğimizi ve hedeflediğimiz doğrultuda ligi ilk yarısında 25-27 puan bandından, sezon sonu da 55-60 puan bandında ligi bitirmeyi hedefliyoruz. Fikstür gereği böyle oldu. Ziraat Türkiye Kupasında doğrudan final gruplarına katıldığımız için şuan kupa maçlarımız yok. Bir de kupa maçları olsaydı daha yoğun geçerdi fikstür. Bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bir iki sakat oyuncumuz vardı. Kadro genişliği olarak geçen hafta sonunda hazırlık maçında hocamız bugüne kadar forma şansı bulamayan oyuncuları da görmüş oldu. İnşallah üstesinden geleceğimize inanıyorum. Taraftarımıza çok güveniyoruz, stadımızı yine dolduracaklardır. Bu taraftar önünde yine güzel galibiyetler alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

A.Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan devre arasında imkanlar el verirse takıma bir ya da iki oyuncu takviyesi yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.