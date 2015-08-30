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30.08.2015 - 11:18 | | KONYA (AA)

Ahmet Şan'dan Kocaman'a gönderme

Torku Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, "İyi bir kadromuz var. Teknik heyetin seçimi, ama ideal kadromuz bu değildi" dedi.

Ahmet Şan'dan Kocaman'a gönderme
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Torku Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçta ortaya çıkan skoru hak etmediklerini savundu.

Konya Büyükşehir Torku Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Şan, Torku Konyaspor olarak daha iyi futbol oynamaları gerektiğini belirterek, " Ortaya çıkan skoru hak etmedik, özellikle ikinci yarıda oynanan oyunun hakkı bu değildi" dedi.

Milli maçlar sebebiyle lige verilecek arayı iyi değerlendirmeleri gerektiğini kaydeden Şan, "10 kişiye karşı maçı en azından berabere bitirmemiz gerekiyordu. Torku Konyaspor taraftarı müsterih olsun. İyi bir kadromuz var. Teknik heyetin seçimi, ama ideal kadromuz bu değildi. Torku Konyaspor'un daha iyi futbol oynaması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Ahmet Şan, karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'a da tepki göstererek, "Bütün takdir hakları, büyük takım dediğimiz takımlara. Buna gerek yok. Olmayan fauller, olmayan takdir haklarını Galatasaray'a çalan bir hakem ile Türk futbolu hiçbir yere varamaz" ifadelerini kullandı.

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