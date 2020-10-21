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21.10.2020 - 19:01 |

Ajax-Liverpool (CANLI)

Şampiyonlar Ligi D grubunda yer alan Holanda temsilcisi Ajax İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool'u konuk ediyor.

Ajax-Liverpool (CANLI)
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları Ajax-Liverpool karşılaşmasıyla devam ediyor. İngiltere Premier Lig'de uzun bir süre sonra Şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool, kupanın gediklisi Ajax'a konuk oluyor. 

Saat 22.00'da başlayan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanıyor.

İşte İlk 11'ler

Ajax: Onana, Mazraui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Blind, Gravenberch, D. Neres, Dusan Tadic, M. Kudus

Liverpool: Adrian, Robertson, Fabinho, Gomez, Alexander-Arnold, Jones, Vijnaldum, Milner, Mane, Firmino, Salah

Ajax-Liverpool (CANLI)
Ajax-Liverpool (CANLI)

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