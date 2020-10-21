Ajax-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Ajax-Liverpool maçı için geri sayım sürüyor. Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçında bu akşam Ajax sahasında Liverpool'u konuk edecek. Geçtiğimiz sezonun İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool bu sezon çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ajax ise Hollanda Eredevise'da çıktığı 5 maçta 4 galibiye ve 1 mağlubiyet aldı ve lige iyi bir başlangıç yaptı. Avrupa Kupalarında Hollanda takımlarına karşı konuk olduğu 13 maçta kayıp yaşayamayan Liverpool çıktığı bu müsabakaların 8'inde galibiyet 5'inde ise beraberlik ile sahadan ayrıldı.

AJAX-LİVERPOOL MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ajax-Liverpool maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Alman hakem Felix Brych'ın yöneteceği müsabaka beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanacak.