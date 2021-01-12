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12.01.2021 - 14:57 |

Ajdin Hasic’ten ‘milli takım’ mesajı

Türkiye A Milli Takımı’nda oynamak istediği iddialarının ardından Beşiktaşlı Ajdin Hasic, sosyal medya hesabından Bosna Hersek formalı ve bayraklı resmiyle ‘sen bir tanesin’ paylaşımını gerçekleştirdi

Ajdin Hasic’ten ‘milli takım’ mesajı
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Beşiktaşlı Ajdin Hasic, Türkiye Milli Takımı’nda oynamak istiyor iddialarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. ‘Sen bir tanesin’ ifadelerini kullandığı Instagram story paylaşımını Bosna Hersek bayrağıyla süsleyen oyuncunun konuyla ilgili tavrını bu mesajla ortaya koyduğu belirtildi.

‘Sosyal medyadan net mesaj verdi’

Bosna Hersek’te Sport Centar internet sitesi genç oyuncunun gerçekleştirdiği paylaşımla ilgili olarak yaptığı haberde ‘Ajdin Hasic sosyal medyadan net bir mesaj verdi: Sen bir tanesin’ başlığını kullandı. Beşiktaşlı futbolcunun paylaşımını ayrıca üzerinde Bosna Hersek Milli Takımı formasıyla yaptığına da dikkat çekilerek, Bosna milli takımı için oynamanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu da zaten önceden de dile getirdiğine dikkat çekildi.

A milli siftahını korona engelledi

Ajdin Hasic Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 Süper Lig maçında oynadı 2 kez fileleri havalandırdı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu Bosna Hersek genç milli takımlarının formasını giymesinin ardından geçtiğimiz haftalarda Bosna A Milli Takımı’na da davet edilmiş ancak sonrasında korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, İran ve Hollanda maçlarında forma giyememişti.

Ajdin Hasic’ten ‘milli takım’ mesajı

Ajdin Hasic’ten ‘milli takım’ mesajı

 

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