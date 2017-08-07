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07.08.2017 - 23:59 | | AA

Akhisar Belediyespor-Altınordu: 6-2

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 6-2 yendi.

Akhisar Belediyespor-Altınordu: 6-2
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Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 6-2 yendi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılanan mücadelenin ilk yarısında 10. dakikada Caner Osmanpaşa ile öne geçen Akhisar Belediyespor karşısında Altınordu 11. dakikada Murat Uçar'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada 48. dakikada Paulo Henrique ile bir gol daha bulan Akhisar Belediyespor öne geçse de Altınordu, 63. dakikada Musa CAner Aktaş'la tekrar beraberliği sağladı: 2-2. Kalan bölümü de 71. dakikada Soner Aydoğdu, 78. dakikada Paulo Henrique, 79. dakikada Eray Ataseven ve 89. dakikada Olcan Adın'la goller bulan Akhisar Belediyespor müsabakadan 6-2 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında aniden bastıran yağışın ardından yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle müsabaka bir süre durduktan sonra tekrar devam etti.


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