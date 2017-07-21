Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Akhisar eski Trabzonsporlu Henrique ile anlaştı!
21.07.2017 - 14:01 | | DHASPOR

Akhisar eski Trabzonsporlu Henrique ile anlaştı!

Akhisar Belediyespor, Trabzonspor'un eski golcüsü Paulo Henrique'yle prensipte anlaştı.

Akhisar eski Trabzonsporlu Henrique ile anlaştı!
ABONE OL

Süper Lig'de uzun süredir Ricardo Vaz Te ve Sokol Cikalleshi'nin ayrıldığı hücum hattını güçlendirmek isteyen Akhisar Belediyespor, Trabzonspor'un eski golcüsü Paulo Henrique'yle prensipte anlaştı.

2011-2014 yılları arasında 3 sezon Trabzonspor forması giyerek Süper Lig'de 78 maçta 19 gol atan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, daha sonra Çin'de Shanghai Shenhua, Portekiz'de Estoril ve ülkesinde Sport Recife'de de oynadı. Henrique'nin Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yönetimle masaya oturarak 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber