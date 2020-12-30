Akhisarspor dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda

Â Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, beklenildiÄŸi gibi yabancÄ± kuralÄ±nÄ± ihlal ederek sahada aynÄ± anda 6 yabancÄ± futbolcu oynatan Menemenspor'u hÃ¼kmen maÄŸlup ilan edip aldÄ±ÄŸÄ± 3 puanÄ± silerek Adanaspor'un hanesine yazdÄ±.Â

Bu kararla Adanaspor 13 maÃ§ta 15 puana ulaÅŸÄ±rken, Akhisarspor ise 15 maÃ§ta 13 puanla kendisini 16'ncÄ± sÄ±rada dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda buldu. Ligde ilk yarÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ãœmraniyespor deplasmanÄ±na Ã§Ä±kacak Akhisar, 11 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ ise Adanaspor'u erteleme sÄ±navÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak. YeÅŸil-siyahlÄ±larda yÃ¶netim, 24 Ocak'ta start alacak ikinci yarÄ± maÃ§larÄ± Ã¶ncesi transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±p toplam 15 oyuncunun gitmesiyle eksilen kadroyu takviye etmek iÃ§in giriÅŸimlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.