Akhisarspor dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda

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30.12.2020 - 12:36 | | AKHÄ°SAR, (DHA) -Â

Akhisarspor düÅŸme hattÄ±nda

TFF 1'inci Lig'de son oynadÄ±ÄŸÄ± 6 maÃ§Ä± kaybeden Akhisarspor, alt sÄ±ralardaki rakiplerinden Adanaspor'un geÃ§en hafta 3-2 kaybettiÄŸi Menemenspor maÃ§Ä±nÄ± rakip kural hatasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hÃ¼kmen kazanmasÄ±yla dÃ¼ÅŸme hattÄ±na geriledi.

Akhisarspor düÅŸme hattÄ±nda
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Â Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, beklenildiÄŸi gibi yabancÄ± kuralÄ±nÄ± ihlal ederek sahada aynÄ± anda 6 yabancÄ± futbolcu oynatan Menemenspor'u hÃ¼kmen maÄŸlup ilan edip aldÄ±ÄŸÄ± 3 puanÄ± silerek Adanaspor'un hanesine yazdÄ±.Â 

Bu kararla Adanaspor 13 maÃ§ta 15 puana ulaÅŸÄ±rken, Akhisarspor ise 15 maÃ§ta 13 puanla kendisini 16'ncÄ± sÄ±rada dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda buldu. Ligde ilk yarÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ãœmraniyespor deplasmanÄ±na Ã§Ä±kacak Akhisar, 11 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ ise Adanaspor'u erteleme sÄ±navÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak. YeÅŸil-siyahlÄ±larda yÃ¶netim, 24 Ocak'ta start alacak ikinci yarÄ± maÃ§larÄ± Ã¶ncesi transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±p toplam 15 oyuncunun gitmesiyle eksilen kadroyu takviye etmek iÃ§in giriÅŸimlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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