Akhisarspor - Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)

TFF 1. Lig’deki Play-Off yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İki takımın Fatih'deki mücadelesi 3-3 sona ermişti.

Müsabaka saat 21.00'de başladı.

Nasıl tur atlarlar?

Akhisar’a rövanşta her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1, 2-2’lik beraberlik final için yetecek. Karagümrük’ün tur atlaması için ise 4-4’lük beraberlik ya da her türlü kazanması gerekecek.

İLK 11'LER

Akhisarspor'un ilk 11'i: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Bjarnason, Rotman, Eray, Onur, Erhan, Bertuğ Fatih



Karagümrük'ün 11'i: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Sabo, Zeki, Darri, Ndao, Sobiech