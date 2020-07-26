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Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor - Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)
26.07.2020 - 18:37 |

Akhisarspor - Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)

TFF 1. Lig’deki Play-Off yarı final rövanş maçında Akhisarspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İki takım arasındaki ilk maç 3-3 sona ermişti. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

Akhisarspor - Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)
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TFF 1. Lig’deki Play-Off yarı final rövanş maçında Akhisarspor  ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.  İki takımın Fatih'deki mücadelesi 3-3 sona ermişti.

Müsabaka saat 21.00'de başladı.

 

Akhisarspor - Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)

Nasıl tur atlarlar?

Akhisar’a rövanşta her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1, 2-2’lik beraberlik final için yetecek. Karagümrük’ün tur atlaması için ise 4-4’lük beraberlik ya da her türlü kazanması gerekecek.

İLK 11'LER

Akhisarspor'un ilk 11'i: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Bjarnason, Rotman, Eray, Onur, Erhan, Bertuğ Fatih

Karagümrük'ün 11'i: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Sabo, Zeki, Darri, Ndao, Sobiech

Akhisarspor - Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)

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