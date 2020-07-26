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26.07.2020 - 18:37 |

Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Play-off maçı ilk 11'leri...

Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan play-offlarda yarı final rövanş maçları bu akşam oynanancak. İki köklü takım olan Akhisarspor Fatih Karagümrük mücadelesine sahne olacak ve oldukça zorlu geçeceği tahmin edilen maç öncesi en çok merak edilen Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek sorularının cevaplarını derledik...

Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Play-off maçı ilk 11'leri...
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Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı için geri sayım başladı. Play-off yarı final rövanş maçında karşılaşacak iki takımın Fatih'deki mücadelesi 3-3 sona ermişti.

AKHİSARSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Rotman, Bjarnason, Eray, Vrsajevic, Onur, Bertuğ

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao, Zeki, Sabo, Darri, Sobiech 

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