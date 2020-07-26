Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Play-off maçı ilk 11'leri...

Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı için geri sayım başladı. Play-off yarı final rövanş maçında karşılaşacak iki takımın Fatih'deki mücadelesi 3-3 sona ermişti.

AKHİSARSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?



Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Rotman, Bjarnason, Eray, Vrsajevic, Onur, Bertuğ



Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao, Zeki, Sabo, Darri, Sobiech