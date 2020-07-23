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23.07.2020 - 14:33 | | AKHİSAR, (DHA)

Akhisarspor final kapısını araladı

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde 3 kez yenik duruma düştüğü Fatih Karagümrük deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Akhisarspor, final kapısını ardına kadar araladı.

Akhisarspor final kapısını araladı
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Rakibi karşısında 84'üncü dakikada Erhan'la 2-2'yi bulduktan sonra 87'nci dakikada kalesinde gördüğü golle sarsılan Akhisar, pes etmeyip 90+4'te Uğur Arslan'ın ağları sarsmasıyla müthiş avantajı cebine koydu. Yeşil-siyahlı ekip pazar günü evinde oynayacağı rövanşta her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1, 2-2'lik beraberlikte adını finale yazdıracak. Akhisar'ın finale çıkması durumunda 30 Temmuz'da Süper Lig'e dönüş için tarafsız sahada karşılaşacağı muhtemel rakipleri Bursaspor ve Adana Demirspor, ilk maçta 0-0'la yenişemedi.

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor'da koronavirüs pandemisi arasından sonra ligdeki 6 maçta hiç gol atamayan Erhan, Karagümrük ağlarını kritik golle sarsıp toplamda 9 gole ulaşırken son haftaların formda ismi Bertuğ da yarı finali boş geçmedi. Maçın ilk yarısında rakibinin darbesiyle burnu kırılan Vrsajevic, rövanşta görev alamayacak. Son olarak Göztepe'ye 2017'de Play-Off'ta final oynatıp Süper Lig'e çıkaran, 3 yıl sonra yeniden Süper Lig kapısına dayanan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, avantajın kendilerinde olduğunu söyledi. Vural, "Play-Off'ta dışarıda atılan bir gol 2 gol değerinde. Biz şu an 6-3 öndeyiz, her türlü beraberlikte bizim tur atlamamız mümkün. Final için çok stratejik bir maç oynayacağız" dedi.
SEYİRCİSİZ DEĞİLDİ
Koronavirüs salgınına alınan önlemler kapsamında futbol liglerinde maçlar seyircisiz oynanırken Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçında ev sahibi ekip taraftar desteğinden mahrum kalmadı. Maçın oynandığı İstanbul Vefa Stadı'nın saha içini gören tarafındaki duvarda ve apartmanların balkonları ile çatılarında yer alan yüzlerce ev sahibi taraftar, stat içine giremeseler de dışarıdan takımlarına tezahüratlar ve meşalelerle destek verdi. Akhisarspor cephesi, Futbol Federasyonu temsilcisine stat dışında taraftar toplanmasıyla ilgili şikayette bulundu.

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