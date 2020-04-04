Akhisarspor harÄ±l harÄ±l

TFF 1. Lig'de koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden sezona verilen ara Ã¶ncesi 28 maÃ§ta 45 puanla direkt SÃ¼per Lig yarÄ±ÅŸÄ±nda olan Akhisarspor, en az 2.5 ay sÃ¼rmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len futbolsuz sÃ¼reÃ§te formda kalmak iÃ§in harÄ±l harÄ±l Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

FutbolcularÄ±n bu uzun periyotta fiziksel kayÄ±p yaÅŸamamasÄ± iÃ§in evlerinde uygulayabilecekleri kapsamlÄ± bir antrenman programÄ± belirleyen teknik direktÃ¶r YÄ±lmaz Vural, 6'ÅŸarlÄ± 4 gruba bÃ¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ takÄ±mÄ±n gÃ¼nlÃ¼k online idmanlarÄ±nÄ± anbean takip ediyor. Vural, sahalardan uzak geÃ§ecek sÃ¼reÃ§te fiziksel kondisyonlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 60-70 oranÄ±nda koruyup topla antrenmanlarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± tarihe hazÄ±r halde gelmek istediklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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