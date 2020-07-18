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Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4
18.07.2020 - 20:09 | | MANİSA (AA) -

Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4

TFF 1. Lig'de Akhisarspor kendi sahasında Keçiörengücü'ne 4-3 mağlup oldu.

Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4
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TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor, direkt Süper Lig umuduyla çıktığı normal sezonun son maçında evinde Keçiörengücü'ne mağlup olarak hayallerini Play-Off'a bıraktı: 3-4.

Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki 34'üncü hafta mücadelesinde konuk ekibin gollerini 16 ve 32'nci dakikalarda Cem, 39'uncu dakikada Abdulkadir ve 53'üncü dakikada Soner attı.

3-0 geride kapattığı ilk yarıda 43'üncü dakikada Ergin'in ayağından bir de penaltı kaçıran Akhisar'a ikinci yarıda 46'ncı dakikada Vrsajevic, 62'nci dakikada Hadzic ve 83'üncü dakikada Bertuğ'un golleri yetmedi.

Bu skorla Akhisar, Hatayspor ve BB Erzurumspor'un direkt Süper Lig'e çıktığı ligi 57 puanla dördüncü sırada tamamlayıp Play-Off'ta son hafta Adanaspor'u yenip 56 puanla beşinci sırayı elde eden Fatih Karagümrük'le eşleşti.

Play-off'ta saha avantajını elinde bulunduracak Akhisarspor, rakibiyle ilk maçı deplasmanda, rövanşı evinde oynayacak. Finale çıkan taraf Adana Demirspor-Bursaspor eşleşmesinin galibiyle Süper Lig için tarafsız sahada rakip olacak. 

 

 

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