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23.12.2020 - 11:24 | | AKHİSAR,(DHA) -

Akhisarspor lideri yenmek istiyor

TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor, 15 yıl sonra ilk kez art arda 5 mağlubiyet alarak ligde son sıralara yaklaştı. Ege temsilcisi, pazar günü lider Giresunspor'u konuk edeceği maçla çıkış yakalamak istiyor.

Akhisarspor lideri yenmek istiyor
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Son 8 maçtır kaybetmeyen Giresunspor, üst üste 4 galibiyetle geçen hafta zirveyi devraldı.

Bu mücadeleyle 28 Kasım'daki Ankaraspor maçından 1 ay sonra ilk kez evinde sahaya çıkacak yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mesut Dilsöz, kötü gidişi mutlaka sonlandırmaları gerektiğini söyledi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dilsöz, Giresun önünde sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirtti. Takımıyla ilgili genel değerlendirme yapan Mesut Dilsöz, "Kalemizden uzak oynamamız lazım. Topu kalemizden en uzak yerde savunmamız lazım. Ancak bazen her planladığımız şey olmuyor. Bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bir şekilde maçları kazanmak için her şeyi yapmamız gerekiyor. 5 haftadır kaybediyoruz. Ne kadar biz konuşsak da futbolcunun beyninde bir güvensizlik oluşuyor. Hatayı tespit etmezsek onaramayız. Bu hafta liderle oynuyoruz. Hiç kimseden korkmuyorum. Hadzic ve Vrsajevic cezalı ama yine de sahaya rakibi yenmek için çıkacağız" diye konuştu.

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