Akhisarspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ YÄ±lmaz Vural: 4 haftada toparlanÄ±rÄ±z

FutbolcularÄ±nÄ±n evlerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden deneyimli teknik adam, "MaÃ§larÄ±n baÅŸlamasÄ± iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len tarih 5 Haziran. Bu sÃ¼rece kadar toparlanmak iÃ§in 4 hafta yeterli gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Ancak ne zaman sahalara ineceÄŸimizin ve idmanlara baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n tam netleÅŸmesi gerekiyor. Bu sÃ¼reÃ§te futbolcular elbette formlarÄ±nÄ± kaybetti. Oyuncular da bu durumdan rahatsÄ±z ancak saÄŸlÄ±klÄ± kalabilmemiz iÃ§in bu tedbirleri uygulamamÄ±z ÅŸart" dedi.

YÄ±lmaz Vural, 6 final maÃ§Ä± oynayacaklarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekleyip, "Yeter ki ÅŸu salgÄ±nÄ± atlatalÄ±m. Gerisini hallederiz. SaÄŸlÄ±k olmadan hiÃ§bir ÅŸeyi yapmanÄ±n anlamÄ± olmuyor. SaÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde dÃ¶neceÄŸiz ve SÃ¼per Lig'e yeniden geleceÄŸiz" yorumunu yaptÄ±.