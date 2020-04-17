Akhisarspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ YÄ±lmaz Vural: 4 haftada toparlanÄ±rÄ±z

17.04.2020 - 11:32 | | Onur ATIÅž /Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â
Akhisarspor Teknik Direktörü YÄ±lmaz Vural: 4 haftada toparlanÄ±rÄ±z
KoronavirÃ¼s (covid 19) salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ±Â liglerin ertelenmesiyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara veren 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktÃ¶r YÄ±lmaz Vural, takÄ±mlarÄ±n 4 haftada toparlanabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
FutbolcularÄ±nÄ±n evlerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden deneyimli teknik adam, "MaÃ§larÄ±n baÅŸlamasÄ± iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len tarih 5 Haziran. Bu sÃ¼rece kadar toparlanmak iÃ§in 4 hafta yeterli gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Ancak ne zaman sahalara ineceÄŸimizin ve idmanlara baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n tam netleÅŸmesi gerekiyor. Bu sÃ¼reÃ§te futbolcular elbette formlarÄ±nÄ± kaybetti. Oyuncular da bu durumdan rahatsÄ±z ancak saÄŸlÄ±klÄ± kalabilmemiz iÃ§in bu tedbirleri uygulamamÄ±z ÅŸart" dedi.
YÄ±lmaz Vural, 6 final maÃ§Ä± oynayacaklarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekleyip, "Yeter ki ÅŸu salgÄ±nÄ± atlatalÄ±m. Gerisini hallederiz. SaÄŸlÄ±k olmadan hiÃ§bir ÅŸeyi yapmanÄ±n anlamÄ± olmuyor. SaÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde dÃ¶neceÄŸiz ve SÃ¼per Lig'e yeniden geleceÄŸiz" yorumunu yaptÄ±.