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Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor Vural'la gol oldu yağdı
13.03.2020 - 10:59 | | İZMİR, (DHA)

Akhisarspor Vural'la gol oldu yağdı

TFF 1'inci Lig'de 6 maç üst üste gol dahi atamayan Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı son 7 maçta 15 kez fileleri sarsmayı başardı.

Akhisarspor Vural'la gol oldu yağdı

Vural döneminde ilk maçta Altınordu karşısında suskun kalan Akhisar, ardından rakip filelere gol oldu yağdı. Yeşil-siyahlılar son 7 maçlık periyotta Hatayspor, Osmanlıspor ve Adana Demirspor'u 3-2, Eskişehirspor'u 2-1, Giresunspor'u 2-0 yenip Menemenspor'la 2-2 berabere kaldı. Akhisarspor, son 7 maçta yalnız 2-0 kaybettiği Fatih Karagümrük maçında gol atamadı. Bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle direkt Süper Lig yarışına yeniden ortak olan Akhisarspor'da Erhan ve Onur 4'er, Cikalleshi ve Bjarnason 3'er, Ergin ise 1 gol attı.

Akhisarspor Vuralla gol oldu yağdı

 

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