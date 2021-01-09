Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'da 2 pozitif vaka
09.01.2021 - 13:43 | | MANİSA (AA) -

Akhisarspor'da 2 pozitif vaka

Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Akhisarspor'da 2 pozitif vaka
ABONE OL

TFF 1. Lig'de 13. hafta erteleme maçında 11 Ocak Pazartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Adanaspor maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara yapılan testlerde 2 oyuncuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

 Sağlık durumları iyi olan futbolcuların izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Akhisarsporda 2 pozitif vaka

 

Mesut Özil'in Alexandre Lacazette'e yaptığı asist
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Üstündağ'dan moral yemeği
    Üstündağ'dan moral yemeği
  2. Fatih Terim'in cezası bitti! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
    Fatih Terim'in cezası bitti! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
  3. Akhisarspor'da 2 pozitif vaka
    Akhisarspor'da 2 pozitif vaka
  4. Başakşehir, Ankaragücü maçına hazır
    Başakşehir, Ankaragücü maçına hazır
  5. Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
    Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Altınordu kalesine taze kan

Altınordu kalesine taze kan

Gaziantep FK, Günay Güvenç'in sözleşmesini yeniledi

Gaziantep FK, Günay Güvenç'in sözleşmesini yeniledi

CANLI | DG Sivasspor - Gaziantep FK

CANLI | DG Sivasspor - Gaziantep FK

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet