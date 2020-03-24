Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'da antrenmanlar ertelendi
24.03.2020 - 15:25 | | İZMİR (AA) -

Akhisarspor'da antrenmanlar ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, bugün yapmayı planladığı antrenmanı erteledi.

Akhisarspor'da antrenmanlar ertelendi

 

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan gelişmelerin ardından liglerin ertelenmesiyle oyunculara izin verildiğini, bugün tekrar antrenmanlara başlamayı planladıklarını ancak bunu ertelediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile sürekli temas halinde bulunduklarını kaydeden Vural, "Ortada bir belirsizlik var. Biz de bu nedenle antrenmanlara başlamama kararı aldık. Oyuncularımız bir süre daha kendi evlerinde vereceğimiz programa göre çalışacaklar." diye konuştu.

 

Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı

Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı

Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı

Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı

Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

Bayern Münih'li oyunculardan corona jesti

Bayern Münih'li oyunculardan corona jesti

Sıradaki Haber