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Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'da Cem Kavçak yuvaya geri döndü
08.08.2020 - 15:23 | | MANİSA, (DHA) -

Akhisarspor'da Cem Kavçak yuvaya geri döndü

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktörlüğe Cem Kavçak getirildi.

Akhisarspor'da Cem Kavçak yuvaya geri döndü
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek Akhisarspor'da teknik direktör arayışları sona erdi. Mali tabloyu düzeltip transfer yasağını kaldırmayı amaçlayan yönetim, teknik patronluğa Cem Kavçak'ı getirdi.

Yeşil-siyahlılar, 2018-2019 sezonunda kulüpte altyapı teknik sorumlusu olarak görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bu sözleşmenin kulübümüze, teknik ekibimize ve camiamıza hayırlısı olması dileğiyle" ifadesine yer verildi.

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