Akhisarspor'da Cikalleshi de gitti

Eski yabancı futbolcularına 1.7 milyon Euro borcu nedeniyle transfer yasaklısı olan yeşil-siyahlılarda Erhan, Tolga, Ergin, Onur, Aykut, Muhammet, Gökhan, Cocalic, Burhan ve Uğur'un ardından Cikalleshi de takımdan ayrıldı.

Alacakları nedeniyle Ege ekibiyle sözleşmesini fesheden Arnavut futbolcu Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'la 2 yıllığına anlaşma sağladı. Transfer yapamayan ve elindeki oyuncuları da bir bir kaçıran Akhisarspor'da Tuzlaspor karşılaşması öncesi camiayı endişe sardı.