Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'da Cikalleshi de gitti
12.09.2020 - 11:42 | | İZMİR, (DHA) -

Akhisarspor'da Cikalleshi de gitti

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi mali sıkıntılarla boğuşan ve pazartesi günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçına moralsiz hazırlanan Akhisarspor'da bir yıldız daha takımdan ayrıldı.

Akhisarspor'da Cikalleshi de gitti
ABONE OL

Eski yabancı futbolcularına 1.7 milyon Euro borcu nedeniyle transfer yasaklısı olan yeşil-siyahlılarda Erhan, Tolga, Ergin, Onur, Aykut, Muhammet, Gökhan, Cocalic, Burhan ve Uğur'un ardından Cikalleshi de takımdan ayrıldı.

Alacakları nedeniyle Ege ekibiyle sözleşmesini fesheden Arnavut futbolcu Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'la 2 yıllığına anlaşma sağladı. Transfer yapamayan ve elindeki oyuncuları da bir bir kaçıran Akhisarspor'da Tuzlaspor karşılaşması öncesi camiayı endişe sardı.

    Necip Uysal'dan idmanda harika röveşata...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray - Gaziantep FK maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      Galatasaray - Gaziantep FK maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    2. St. Etienne - Strasbourg maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      St. Etienne - Strasbourg maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    3. Son dakika | Bülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrıldığını açıkladı
      Son dakika | Bülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrıldığını açıkladı
    4. Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Covid-19 test sonucu pozitif
      Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Covid-19 test sonucu pozitif
    5. Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
      Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Beşiktaş, Josef ve Kalinic'i bitirdi!

    Transfer haberleri | Beşiktaş, Josef ve Kalinic'i bitirdi!

    Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Nazım Sangare ısrarı

    Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Nazım Sangare ısrarı

    Kasımpaşa, 2020-2021 sezonunu Kayseri'de açacak

    Kasımpaşa, 2020-2021 sezonunu Kayseri'de açacak

    Transfer haberleri | Samsunspor, Gökhan İnler'in peşinde...

    Transfer haberleri | Samsunspor, Gökhan İnler'in peşinde...

    Sıradaki Haber