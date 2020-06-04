Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'da Gökhan'Ä±n duygusal maçÄ±
04.06.2020 - 14:24 | | AKHÄ°SAR, (DHA) -Â  Â

Akhisarspor'da Gökhan'Ä±n duygusal maçÄ±

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle verilen 3 aylÄ±k aradan sonra ilk maÃ§ta SÃ¼per Lig yarÄ±ÅŸÄ±ndaki en yakÄ±n rakiplerinden Altay'a 19-21 MayÄ±s hafta sonunda konuk olacak Akhisarspor'da kaleci GÃ¶khan DeÄŸirmenci duygusal bir 90 dakikaya Ã§Ä±kacak.

Akhisarspor'da Gökhan'Ä±n duygusal maçÄ±
ABONE OL

AltyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸtiÄŸi Altay'da henÃ¼z Ã§ok genÃ§ bir file bekÃ§isiyken SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmak iÃ§in 2 kez play-off oynayÄ±p kapÄ±dan dÃ¶nen 31 yaÅŸÄ±ndaki eldiven, bu kez eski kulÃ¼bÃ¼ne SÃ¼per Lig yolunda rakip olacak.Â 

Altay'da 2006-07 ve 2008-09 sezonlarÄ±nda Play-Off'ta Ã¼st Ã¼ste 2 kez KasÄ±mpaÅŸa'ya elenmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸayan GÃ¶khan, ardÄ±ndan SÃ¼per Lig'de Kayserispor'a transfer oldu. SÃ¼per Lig ve 1. Lig'de birÃ§ok kulÃ¼pte forma giyen tecrÃ¼beli eldiven, ligde eski kulÃ¼bÃ¼ Altay'a 10 yÄ±lÂ sonra ilk kez geÃ§en sezon Boluspor formasÄ± giyerken rakip oldu. Akhisar'da takÄ±mÄ±n bankosu olan GÃ¶khan, bir zamanlar SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmak iÃ§in kalesini koruduÄŸu eski kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne bu kez yarÄ±ÅŸta taÅŸ koymaya Ã§alÄ±ÅŸacak.Â Bu sezon SÃ¼per Lig yarÄ±ÅŸÄ±nda iddialÄ± olan iki ekipten Akhisarspor 45 puan toplarken Altay ise 43 puanla rakibini izliyor.

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Nicolas Pépé'nin saha dÄ±ÅŸÄ±ndan en iyi anlarÄ±nÄ± izliyoruz...
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Kayserispor'da test sonuçlarÄ± negatif çÄ±ktÄ±

Kayserispor'da test sonuÃ§larÄ± negatif Ã§Ä±ktÄ±

Diego Costa'ya vergi kaçÄ±rmaktan 6 ay hapis cezasÄ±

Diego Costa'ya vergi kaÃ§Ä±rmaktan 6 ay hapis cezasÄ±

AltÄ±nordulu Recep'e sürpriz talipler

AltÄ±nordulu Recep'e sÃ¼rpriz talipler

MKE Ankaragücü'nde TandoÄŸan Tesisleriâ€™nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nde TandoÄŸan Tesisleriâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±

SÄ±radaki Haber