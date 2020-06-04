AltyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸtiÄŸi Altay'da henÃ¼z Ã§ok genÃ§ bir file bekÃ§isiyken SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmak iÃ§in 2 kez play-off oynayÄ±p kapÄ±dan dÃ¶nen 31 yaÅŸÄ±ndaki eldiven, bu kez eski kulÃ¼bÃ¼ne SÃ¼per Lig yolunda rakip olacak.Â

Altay'da 2006-07 ve 2008-09 sezonlarÄ±nda Play-Off'ta Ã¼st Ã¼ste 2 kez KasÄ±mpaÅŸa'ya elenmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸayan GÃ¶khan, ardÄ±ndan SÃ¼per Lig'de Kayserispor'a transfer oldu. SÃ¼per Lig ve 1. Lig'de birÃ§ok kulÃ¼pte forma giyen tecrÃ¼beli eldiven, ligde eski kulÃ¼bÃ¼ Altay'a 10 yÄ±lÂ sonra ilk kez geÃ§en sezon Boluspor formasÄ± giyerken rakip oldu. Akhisar'da takÄ±mÄ±n bankosu olan GÃ¶khan, bir zamanlar SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmak iÃ§in kalesini koruduÄŸu eski kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne bu kez yarÄ±ÅŸta taÅŸ koymaya Ã§alÄ±ÅŸacak.Â Bu sezon SÃ¼per Lig yarÄ±ÅŸÄ±nda iddialÄ± olan iki ekipten Akhisarspor 45 puan toplarken Altay ise 43 puanla rakibini izliyor.

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