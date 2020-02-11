Akhisarspor'da ilginç gol protestosu...

Akhisarsporlu taraftarlar Ekol Göz Menemenspor maçında ilginç bir protestoya imza attı. Sosyal medyada örgütlenen yeşil-siyahlı futbolseverler 6 maçtır gol atamayan takımlarına rakip kaleyi göstermek için renkli büyük oklar yaptı. Kale arkası tribündeki taraftarların Akhisarsporlu futbolculara ellerinde oklarla kaleyi göstermesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Akhisarlı futbolcular, taraftarların oklarla gösterdiği kaleye henüz 3. dakikada gol bularak orucu bozdu. Evinde 2 farklı öne geçen Akigo'da taraftarlar gollerin ardından büyük sevinç yaşasa da takım 2-0'lık avantajını koruyamadı. Daha önce 2014 yılında Almanya 4. Ligi ekiplerinden FC Magdeburg'un taraftarları, takımları 5 maçtır gol atamayınca oklarla kaleyi göstererek yaratıcı bir protestoda bulunmuştu.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Eksiklerin farkında olduğunu ifade eden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Maalesef çok üzücü bir sonuç aldık. Ancak Play-Off barajındayız. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ne yaptığımızı biliyoruz, eksiğimizi fazlamızı görüyoruz. Dolayısıyla bu eksikleri giderip şimdi önümüzdeki çok önemli Hatayspor maçı var, liderle oynayacağız. Mutlaka oradan puan ya da puanlar almalıyız. Alperen, Muhammet ve Burhan cezalı duruma düştü. Yeniden bir kadro planı yapacağız" diye konuştu.