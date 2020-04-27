Akhisarspor'da Kadir sola demir attÄ±

eÅŸil-siyahlÄ± ekibe 2014-15 sezonunda Trabzonspor'dan transer olan sol bek, bir daha takÄ±mdan ayrÄ±lmadÄ±. KulÃ¼bÃ¼n SÃ¼per Lig'de yer aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde 2018 yÄ±lÄ±nda Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± ve SÃ¼per Kupa'yÄ± kazanan kadronun Ã¶nemli parÃ§alarÄ±ndan biri olan 32 yaÅŸÄ±ndaki Kadir, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy gÃ¶steren Akhisarspor'da Avrupa arenasÄ±nda da 5 maÃ§ta forma giydi. Kadir KeleÅŸ, Akigo'daki uzun kariyerinde toplam 126 lig, kupa ve Avrupa maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±. Akhisarspor'da Onur, Aykut ve Lukac da 5 sezondur aralÄ±ksÄ±z olarak takÄ±mda forma giyiyor.