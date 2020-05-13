13.05.2020 - 13:56 | | MANİSA (AA) -
Akhisarspor'da Kovid-19'a rastlanmadı
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da futbolcular ve teknik heyette, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, dün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sağlık çalışanları tarafından futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize dün yapılan tüm Kovid-19 testleri, negatif olarak sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.