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03.05.2020 - 14:09 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

Akhisarspor'dan İzmir seferi

Koronavirüs salgını yüzünden 1.5 aydır duran TFF 1. Lig'de antrenmanlara yeni haftada tekrar başlamak isteyen Akhisarspor, İzmir'de ikamet eden 10 futbolcuyu ilçeye getiriyor.

Akhisarspor'dan İzmir seferi

Yeşil-siyahlılar takım otobüsünü 7 yabancı ve 3 yerli futbolcuyu almak için İzmir'e gönderdi. Büyükşehirler arası seyahat yasağı nedeniyle Akhisarlı futbolcular yarın takım otobüsünde birbirleriyle sosyal mesafelerini koruyarak ilçeye dönecek. Takımı tesislerde kampa alacak Akhisarspor tüm futbolcuları koronavirüs testinden de geçirecek. Akhisarspor, antrenman programını liglerin geleceğiyle ilgili salı günü alınacak karara göre belirleyecek.

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