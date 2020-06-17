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Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'un güveni tam
17.06.2020 - 14:03 | | AKHİSAR, (DHA) -

Akhisarspor'un güveni tam

 TFF 1'inci Lig'de 3 aylık ara sonrası pazar günü Altay'la oynayacağı Ege derbisiyle sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, deplasmanda son maçlardaki performansına güveniyor.

Akhisarspor'un güveni tam
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 Akigo, sezona koronavirüs salgınıyla ara verilmeden önce çıktığı son 3 deplasman maçını da kazandı.

Gurbette lider Hatayspor'u 3-2, Eskişehirspor'u 2-1 ve yine en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'u 3-2 yenen yeşil-siyahlılar, son deplasman mağlubiyetini 2 Şubat'ta teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki ilk maçta Altınordu'dan aldı. Maçın salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak olması da deplasman takımı Akhisar'da avantaj olarak görülüyor.

Ligde 7'nci sırada bulunan rakibini yendiği takdirde aradaki farkı 5 puana çıkaracak Akhisarspor, kalan 5 hafta öncesi Play-Off hattında büyük avantaj elde edecek.

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