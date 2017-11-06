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06.11.2017 - 12:27 | | DHA

Akhisarspor'un keyfi kaçtı

Süper Lig'de ilk 8 haftayı 16 puanla 3’üncü sırada geçtikten sonra son 3 maçta tek puan ile yetinen Teleset Mobilya Akhisarspor'da moraller bozuldu.

Akhisarspor'un keyfi kaçtı
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Ligde son 3 maçta Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalıp, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesinin ardından evinde bu sezonki ilk yenilgisini Aytemiz Alanyaspor karşısında 4-0 gibi farklı bir skorla alan Akhisarspor, 9. sıraya geriledi.

Bu sezon iç sahada 4 galibiyet, 1 beraberliğin ardından yenilgiyle tanışan yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Okan Buruk dönemindeki ilkleri yaşadı. Akhisarspor, Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 3 maç kazanamadı. Ege temsilcisi son olarak geçen sezon Tolunay Kafkas döneminde 3 maç art arda galibiyete hasret kaldı.

Akhisarspor, evinde 14 maç sonra ilk kez gol sevinci yaşayamadı. Yeşil-siyahlı ekip, iç sahada son olarak geçen sezon yine Kafkas döneminde 21 Ocak'ta Kayserispor'la 0-0 berabere kaldığı mücadelede ağları sarsamadı. Milli maç arası nedeniyle futbolcularına 3 gün izin veren Okan Buruk, son haftalarda özellikle erken gol yemenin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. Alanyaspor karşısında savunmadaki açıklar ve forvet oyuncularının son vuruşlardaki başarısızlıklarının ağır yenilgiyi getirdiğine işaret eden Buruk, toparlanıp yola devam etmek istediklerini belirtti. Manisa 19 Mayıs Stadı'nın zemininden de dert yanan Buruk, "Alanya maçında bazı oyuncularımız yuhalanıp ıslıklandı. Ben oyunculara destek olunmasından yanayım" dedi.

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