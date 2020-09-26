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26.09.2020 - 07:00 |

‘Akıllara ziyan Türk’ Hakan Çalhanoğlu

Milan’da son dönemde adeta kariyerinin zirvesine çıkan Hakan Çalhanoğlu, gol ve asistlere devam ediyor.

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Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Bodo-Glimt karşısında 3-2’lik galibiyete 2 gol 1 asistle katkı veren ve turu tek başına getiren Hakan, İtalya’da alkışları topladı. La Gazzetta Dello Sport, “Akıllara ziyan Türk” başlığı atarak, Hakan’ın performansının Milan’ı coşturduğu ve insanların akıllarını başından aldığı vurgusu yapıldı. Tutto Sport’ta da Hakan Çalhanoğlu’nın Ibrahimovic’siz Milan’ı sırtladığı kaydedildi. 28 yaşındaki yıldız, son 8 resmi maçta 6 gol 6 asistle dikkat çekti.

‘Akıllara ziyan Türk’ Hakan Çalhanoğlu

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