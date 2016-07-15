Akpoguma'dan beklenmedik hareket

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Bundesliga II takımlarından Fortuna Düsseldorf'un sezon öncesi hazırlıkları ilginç görüntülere sahne oldu. Takımın 21 yaşındaki futbolcusu Kevin Akpoguma, Avusturya'daki kamp sırasında yaptığı hareketle dikkatleri üzerine topladı.

Penaltı atışları sırasında futbolcular iddiaya girdi. Kaçan bir penaltının ardından Akpoguma bir anda şortunu indirdi ve parmaklarını güneş değmeyen bölgelerine doğru götürdü. Bu hareket idmanı izleyenler arasında büyük şaşkınlık yarattı ve saha kenarından 'Neler oluyor?' şeklinde homurtular yükseldi.

Fortuna Teknik Direktörü Friedhelm Funkel, idmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sıkı bir antrenman yaptık. Bol bol da güldük" ifadelerini kullandı.