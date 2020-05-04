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04.05.2020 - 07:50 | | FUTBOL ARENA

Al Ittihad: Garry Rodrigues istiyoruz

Al Ittihad kulübü Fenerbahçe'ye kiralık verdikleri Garry Rodrigues'ten vazgeçmediklerini açıklarken, 29 yaşındaki futbolcunun geri dönebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin, Al Ittihad takımından 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues için Suudi Arabistan kulübünden resmi açıklama geldi.

Al Ittihad kulübü başkanı Anmar al-Ha'ili, katıldığı programda yaptığı açıklamada Garry Rodrigues ile birlikte Sanogo'dan vazgeçmediklerini söyledi. Anmar al-Ha'ili yaptığı açıklamada, "Sanogo ve Garry Rodrigues'ten vazgeçmedik. Önümüzdeki sene takıma geri dönebilirler." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon iki kez ağır sakatlık geçiren ve bu nedenle beklenen performansı sergileyemeyen Garry Rodrigues, sezonun ikinci yarısında yaşadığı sakatlıktan sonra yeniden çalışmalara başlamıştı.

Garry Rodrigues Fenerbahçe'de kaç gol attı?

Garry Rodrigues bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 asisti bulunan Garry Rodrigues, toplamda tüm kulvarlarda 21 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Al Ittihad: Garry Rodrigues istiyoruz

Al Ittihad: Garry Rodrigues istiyoruz

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