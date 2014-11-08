Alaba ameliyat oldu!

Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde sahalarında Roma'yı 2-0 yendikleri karşılaşmada 81. dakikada sakatlanan David Alaba'nın sağ diz bağlarında kısmi yırtık meydana gelmişti. Kulüp doktoru Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ameliyatın sorunsuz geçtiğini söyledi. Bugün klinikten taburcu olacak olan Alaba'nın ayağı 14 gün alçıda kalacak. Daha sonra fizik tedavisine başlayacak olan 22 yaşındaki oyuncu, rehabilitasyona devam edecek. Teknik direktör Pep Guardiola Bayern Münih internet sayfasında yaptığı açıklamada uzun süre sahalardan uzak kalacak oyuncunun ancak Ocak'ta "tam kapasiteli futbolcu" olarak kış kampına katılabileceğini söylediği belirtildi.

16 yaşında Bayern Münih'e kulübüne katılan sol bek oyuncusu, Alman ekipte toplam 154 resmi maça çıkarken, 14 gol atıp 20 de asist yaptı.

Üst üste 3 yıldır ülkesi Avusturya'da yılın futbolcusu seçilen Alaba, geçen sezon UEFA tarafından yılın en iyi ilk 11'ine de seçilmişti.