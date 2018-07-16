Alanya’da Dünya Kupası ölümü

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Rusya’nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası olaysız geçti. Bir çok terör tehdidiyle turnuva öncesinde tedirginlik yaratılsa da, can kaybı haberlerinin yansımadığı bir organizasyon olarak tamamlandı.

Ancak Antalya’dan turnuvayla ilgili ölüm haberi geldi. Rusya ile Hırvatistan arasında oynanan geçtiğimiz haftaki çeyrek final maçını Antalya’da izleyen bir Rus ve bir Ukraynalı taraftarın birbirine girdiği ortaya çıktı. Maçı izlerken Rus taraftarın söylediği bir söze Ukraynalının cevap vermesinin ardından aralarında gerginlik çıktığı belirtildi.

Hastaneye kaldırıldı, komaya girdi

Ukrayna Interfax’ın haberine göre Alanya ilçesinde bir otelde gerçekleşen kavga sonucunda Ukraynalı turist ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 57 yaşındaki talihsiz futbolseverin burada 1 hafta boyunca komada kaldığı ve ardından önceki gün hayatını kaybettiği bildirildi.

Eşiyle birlikte tatil yapıyorlardı

Hayatını kaybeden Ukraynalı turistin isminin Andrei Sova olduğu, eşi Svetlana Sadlovskaya ile birlikte 6 Temmuz’da geldikleri Alanya’da tatillerini birlikte geçirdikleri belirtildi. Hastaneye kaldırıldığında bilinci yerinde olmayan ve beyinde ciddi hasarı olan Sova’nın komadan çıkamadığı ifade edilirken, cenazesinin ülkesine gönderileceği kaydedildi.