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04.12.2016 - 16:36 | | DHA

Alanya'da maç sonu olaylar çıktı

Atiker Konyaspor'un deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından olaylar çıktı.

Alanya'da maç sonu olaylar çıktı
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Alanya'da maç sonu olaylar çıktı
Alanya'da maç sonu olaylar çıktı
Alanya'da maç sonu olaylar çıktı
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SÜPER Lig'de bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor maçından sonra 2 takımın taraftarları arasında olay çıktı.
Karşılaşmayı 3-2 galip bitiren Atiker Konyaspor'un taraftarları, müsabakanın sonunda yeşil beyazlı futbolcularını misafir tribününe çağırdı. Bu arada Konyalı taraftarların Aytemiz Alanyaspor aleyhinde tezahüratta bulunmaya başladı. Bu yüzden Maraton Tribünü'ndeki Aytemiz Alanyasporlu taraftarların bazıları sahaya girdi, bazıları da Konyaspor taraftarlarının bulunduğu misafir tribününe doğru yöneldi.
Bu durumu farkeden jandarma, önlem alarak taraftarların birbirine yaklaşmasına izin vermedi. Bu yüzden 2 takım taraftarları da sahaya inmeye kalkıştı. Jandarma ve özel güvenlik görevlileri ise taraftarların sahaya inmesine engel oldu. Olaylar sırasında misafir tribünündeki koltukların kırıldığı gözlendi.
Jandarma, daha sonra Alanyalı taraftarları stadyumdan çıkardı. Konyalı taraftarlar da yaklaşık 1.5 saat tribünde bekletildi. Konyasporlu taraftarların stadyumun yakınına park edilmiş 2 otobüsün camları da kırıldı.

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