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14.12.2017 - 14:15 | | DHA

Alanya'da Sivas mesaisi başladı

Aytemiz Alanyaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Alanya'da Sivas mesaisi başladı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'a elenen Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 16 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Yeşil-turunculu ekip, kupa maçı sonrası ara vermeden Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'la oynanan kupa maçında ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, Gassama, Nsakala, Fofana, Efecan Karaca, Cenk Ahmet Alkılıç ile sakatlığı bulunan Etame Mbilla katılmadı.

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