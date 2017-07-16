Alanyaspor- Altınordu: 1-1

Erzurum'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası'nın son maçında Alanyaspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.



Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren iki ekip, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği turnuva kapsamında Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaştı.



Müsabakaya iyi başlayan ve ilk yarıda rakibine oranla daha etkili bir futbol ortaya koyan Altınordu, 37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.



İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayarak oyunda dengeyi sağlayan Alanyaspor, 76. dakikada gelişen atakta Emre Akbaba'nın attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1 Kalan sürede etkili bir futbol sergileyen ve iki topu da direkten dönen Alanyaspor, galibiyet golünü bulamadı. Altınordu da son anlarda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.