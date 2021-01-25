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25.01.2021 - 17:32 |

Alanyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Peki, Alanyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?.

Alanyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Alanyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak.Peki, Alanyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Ankaragücü maçı 25 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Pinto, İbrahim, Voca, Saba, Lukasik, Endri, Badji

Alanyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda

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