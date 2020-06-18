18.06.2020 - 20:39 |
Alanyaspor-Antalyaspor (CANLI)
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Antalya derbisini Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor evinde Fraport Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
Antalya'da ilk maç 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Turu atlayan takım finalde Trabzonspor'un rakibi olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Skorer'den canlı olarak aktarıyoruz...
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala; Ceyhun, Salih; Efecan, Bakasetas, Fernandes; Cisse
Antalyaspor: Boffin; Nazım, Veysel, Celutska, Kudryashov; Hakan, Fredy; Sinan, Podolski, Amilton; Jahovic