Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Alanyaspor-Antalyaspor (CANLI)
18.06.2020 - 20:39 |

Alanyaspor-Antalyaspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Antalya derbisini Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...

Alanyaspor-Antalyaspor (CANLI)
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor evinde Fraport Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

Antalya'da ilk maç 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Turu atlayan takım finalde Trabzonspor'un rakibi olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Skorer'den canlı olarak aktarıyoruz...

Alanyaspor-Antalyaspor (CANLI)

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala; Ceyhun, Salih; Efecan, Bakasetas, Fernandes; Cisse

Antalyaspor: Boffin; Nazım, Veysel, Celutska, Kudryashov; Hakan, Fredy; Sinan, Podolski, Amilton; Jahovic

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Olay iddia! 'Max Kruse'den Emre Belözoğlu isyanı...'

Alanyaspor-Antalyaspor (CANLI)

 

Lille paylaştı, Yusuf Yazıcı geri döndü...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor-Antalyaspor (CANLI)
    Alanyaspor-Antalyaspor (CANLI)
  2. Fiorentina'da futbolcu maaşlarına indirim kararı
    Fiorentina'da futbolcu maaşlarına indirim kararı
  3. AX Armani Exchange Milan, Kevin Punter'i kadrosuna kattı
    AX Armani Exchange Milan, Kevin Punter'i kadrosuna kattı
  4. Son dakika | PFDK'dan Ali Koç, Ozan Tufan ve Adem Büyük'e ceza!
    Son dakika | PFDK'dan Ali Koç, Ozan Tufan ve Adem Büyük'e ceza!
  5. Roma ırkçılık karşıtı logolu formayla mücadele edecek
    Roma ırkçılık karşıtı logolu formayla mücadele edecek



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sumudica'dan Galatasaray yorumu

Sumudica'dan Galatasaray yorumu

Gençlerbirliği'nde koronavirüs testleri negatif çıktı

Gençlerbirliği'nde koronavirüs testleri negatif çıktı

Son dakika | Fenerbahçe yöneticisi Pirşen: Kruse çok ciddi risk aldı!

Son dakika | Fenerbahçe yöneticisi Pirşen: Kruse çok ciddi risk aldı!

Bellona Kayseri Basketbol, Esra Topuz'u transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, Esra Topuz'u transfer etti

Sıradaki Haber