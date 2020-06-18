Alanyaspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Alanya Antalya hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? İlk 11'ler...

Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile Antalyaspor arasında bugün Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak yarı final rövanş karşılaşmasında, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak.



ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı ikinci maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, bugün saat 20.45'te Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak.



İLK MAÇ NE OLMUŞTU?



Antalya'da Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 kazandığı ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden iki takımın yarı final mücadelesini kazanan takım, Trabzonspor'un rakibi olacak.

Antalya derbisinde 12. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 5 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 4 galibiyeti bulunuyor. Antalya takımları, iki maçta ise yenişemedi.