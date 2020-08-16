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16.08.2020 - 14:30 | | İHA

Alanyaspor, Bareiro ile prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Meksika ekiplerinden Monterrey'de forma giyen forvet oyuncusu 24 yaşındaki Adam Bareiro ile prensip anlaşmasına vardı.

Alanyaspor, Bareiro ile prensip anlaşmasına vardı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sürdüren Aytemiz Alanyaspor, aradığı forvet oyuncusunu buldu. Turuncu-yeşilliler, son olarak Meksika ekiplerinden Monterrey'de forma giyen santrfor Adam Bareiro ile prensip anlaşmasına vardı. Meksika Ligi MX ekiplerinden Monterrey ile sözleşmesi sona eren Bareiro'nun hafta içinde Alanyaspor ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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