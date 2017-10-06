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06.10.2017 - 17:58 | | AA

Alanyaspor, Başakşehir'e kitlendi

Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Başakşehir'e kitlendi
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmasının ardından top kapma ve dar alanda maç oynadı.

Antrenmanda, milli takımlarında bulunan Lungu, Gassama, Landel, Tzavellas, Maniatis ve N'Sakala ile izinli Mbilla yer almadı.

Turuncu-yeşilli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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