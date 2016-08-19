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19.08.2016 - 15:48 | | ANTALYA (AA)

Alanyaspor Başkanı, Beşiktaş maçından umutlu

Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu, "Ligin ilk maçından iyi bir neticeyle dönmek istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Alanyaspor Başkanı, Beşiktaş maçından umutlu
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Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş deplasmanında istedikleri sonucu alarak dönmek istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarihlerinde ilk kez mücadele edecekleri Süper Lig'de hem kendilerinin hem de şehrin heyecanlı olduğunu bildirdi.

Açıklamasında, ligin ilk maçının geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ile olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, sezon başında hiçbir takımın lige tam anlamıyla hazır olmadığını savundu.

Kendilerinin de lige en kısa sürede hazır olacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Ligin ilk maçından iyi bir neticeyle dönmek istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Tüm takımlara da iyi bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Sporda dostluk ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde herkesin duyarlı olacağı iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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