Alanyaspor, Benfica'dan Candeias'ı kiraladı

Alanyaspor, bonservisi Portekiz'in Benfica takımında olan ve geçtiğimiz sezon Fransa'nın Metz takımında kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu 28 yaşındaki Daniel Candeias'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Portekizli futbolcu, kendisini 1 yıllığına turuncu - yeşil renklere bağlayan imzayı Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde attı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Benfica'nın oyuncusu Daniel Candeias'ın beğendikleri bir oyuncu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'de Alanyaspor'u tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Hem sağ, hem de sol kanatta oynuyor. Alanyasporumuza ve kendisine hayırlı olsun. Allah kazasız, belasız bir sezon nasip etsin" dedi.

"ALANYASPOR HAKKINDA POZİTİF BİLGİLER ALDIM”

1 yıllığına Alanyaspor’a imza atan 28 yaşındaki oyuncu Daniel Candeias, "Alanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Beni Alanya'ya getiren başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İnşallah her şey yolunda gidecek ve iyi bir sezon geçireceğiz. Türkiye ligini zaten biliyorum ve takip ediyorum. Alanyaspor hakkında da pozitif bilgiler geldi. Teklif geldiğinde ilk olarak Metz kulübünden takım arkadaşım Sezer Özmen'e sordum. Sezer kulüp ve yönetim hakkında çok pozitif konuştu. Güzel bir şehir olduğunu söyledi. Sezer ile Metz takımında çok güzel bir arkadaşlığım vardı. Kendisiyle tekrar buluştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Candeias daha önce Porto, Varzim, Rio Ave, Recreativo Huelva, Poços Ferreira, Nacional, Portimonense, Nürnberg, Granada ve Metz takımlarında forma giydi.