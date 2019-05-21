Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Alanyaspor’da 6 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
21.05.2019 - 14:50 | | ANTALYA (İHA)

Alanyaspor’da 6 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya 43 puanla giren Aytemiz Alanyaspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Alanyaspor’da 6 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor'da Steven Coulker, Joel Obi, Ozan Tufan, Cenk Ahmet Alkılıç, Mbilla Etame ve kadro dışı olan Glynor Plet'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Turuncu-yeşilliler bu sezon devre arasında 2 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı İngiliz stoper Steven Caulker, uzun süren sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçı dışında forma giyemeyen Joel Obi ve 2017 yılında kadroya dahil olan Cenk Ahmet Alkılıç ile sözleşme uzatabilir. Uzun süren sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Mbilla ve kadro dışı kalan Plet ile kesin olarak yollar ayrılıyor.

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  2. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
  3. Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...
    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...
  4. Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
  5. Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!
    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı

Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı

Sıradaki Haber