Alanyaspor’da Love ve Fernandes sevinci

Lig’de son 3 maçtır forma giyemeyen yıldız oyuncu Vagner Love ile 4 maçtır yeşil sahalardan uzak kalan Junior Fernandes da takımla çalışmalarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptıkları antrenmanla başladı. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde başlayan idmana, Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular katılmadı. Tedavileri tamamlanan Vagner Love ve Junior Fernandes de takımla birlikte çalışmalara başladı. Tedavisi devam eden MBilla Etame ise kendisine hazırlanan program dahilinde diğer oyunculardan ayrı koşu yaptı. Alanyaspor, yarın yapacağı idmanla kupa hazırlıklarını tamamlayacak.