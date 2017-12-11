Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Alanyaspor’da Love ve Fernandes sevinci
11.12.2017 - 16:34 | | İHA

Alanyaspor’da Love ve Fernandes sevinci

Aytemiz Alanyaspor, sahasında Akın Çorap Giresunspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor’da Love ve Fernandes sevinci
ABONE OL

Lig’de son 3 maçtır forma giyemeyen yıldız oyuncu Vagner Love ile 4 maçtır yeşil sahalardan uzak kalan Junior Fernandes da takımla çalışmalarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptıkları antrenmanla başladı. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde başlayan idmana, Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular katılmadı. Tedavileri tamamlanan Vagner Love ve Junior Fernandes de takımla birlikte çalışmalara başladı. Tedavisi devam eden MBilla Etame ise kendisine hazırlanan program dahilinde diğer oyunculardan ayrı koşu yaptı. Alanyaspor, yarın yapacağı idmanla kupa hazırlıklarını tamamlayacak.

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
  2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber