Alanyaspor’da orta sahaya takviye

Alanyaspor'da transfer atağı devam ediyor. Süper Lig'deki ilk sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen turuncu-yeşilliler, Çek Cumhuriyeti 1. Lig takımlarından Slovan Liberec’ten Isaac Sackey’i kadrosuna dahil etti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 3 yıllığına Alanyasporlu yapan imzayı kulüp tesislerinde düzenlenen törende attı. İmza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda yönetici katıldı.

“Alanyaspor'da başarıyı yakalayacağımızı düşünüyorum”

Isaac Sackey, Alanyaspor'un teklifini kariyeri için kabul ettiğini söyledi. Alanyaspor'un uzun süredir kendisiyle temas halinde olduğunu belirten Sackey, "Ben de her zaman hedefleri olan bir kulübün formasını giymek istemiştim. Alanyaspor'da başarıyı yakalayacağımızı düşünüyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım" dedi.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Sackey, kendisinden beklentilerimizi biliyor. Alanyaspor'a katkı sağlayacağını ve burada bir çıkış yapacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Slovan Liberec takımında 4 sezon forma giyen Isaac Sackey 60 lig, 9 kupa, 19 UEFA Avrupa Ligi maçında sahaya çıktı. Sackey ön libero ve orta saha mevkilerinde görev yapıyor.